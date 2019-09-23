苗栗縣消防局獲報趕抵將張姓老翁救出。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

泰安鄉清安村清安國小附近23日上午發生翻車事故，張姓老翁駕駛混凝土車，疑因不慎失控重心翻近竹林，並受困車內，苗栗縣消防局獲報及時將老翁救出。

68歲張姓老翁駕駛混凝土車，在前往泰安清安村山區的工地時，不慎失去重心，整輛車翻下竹林，車頭嚴重凹陷變形，老翁更受困車內動彈不得。

消防局獲報趕抵救援，幸好工地怪手及時協助支援，將車頭吊起以利救護人員鑽進駕駛座將老翁救出，初步研判老翁疑似左大腿骨折，送醫救治，肇事原因有待釐清。

(中時 )