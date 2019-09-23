混凝車竹林翻覆 怪手支援救出 12:322019/09/23 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張姓老翁駕駛混凝土車，不慎在泰安山區翻覆受困。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣消防局獲報趕抵將張姓老翁救出。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 泰安鄉清安村清安國小附近23日上午發生翻車事故，張姓老翁駕駛混凝土車，疑因不慎失控重心翻近竹林，並受困車內，苗栗縣消防局獲報及時將老翁救出。 68歲張姓老翁駕駛混凝土車，在前往泰安清安村山區的工地時，不慎失去重心，整輛車翻下竹林，車頭嚴重凹陷變形，老翁更受困車內動彈不得。 消防局獲報趕抵救援，幸好工地怪手及時協助支援，將車頭吊起以利救護人員鑽進駕駛座將老翁救出，初步研判老翁疑似左大腿骨折，送醫救治，肇事原因有待釐清。 (中時 ) #老翁 #竹林 #駕駛 #工地 #混凝土車 也許您會感興趣 推薦閱讀 美海軍首鬆口 拍到UFO是真的 04:102019/09/19 國際大事 Daniel Wong打造竹林概念店 04:102019/09/20 時尚消費 竹南分局大山派出所員警 協助彭姓失智老翁回家 18:582019/09/20 社會 國道逼車又急煞害命 男起訴 18:572019/09/20 社會 工人夫妻吃牛排被嫌髒 她一番話眾人哭 08:382019/09/21 日常 遭擦撞小貨車失控衝豆漿店 共10人輕重傷 10:492019/09/21 社會 風大？撿東西惹禍？ 轎車自撞護欄駕駛昏迷 12:012019/09/21 社會 豆漿店十傷重大車禍 2駕駛昏迷2軍人骨折1截肢 13:402019/09/21 社會 淡水暖警助90歲失智翁返家 妻子鞠躬「萬分感謝！」 18:272019/09/21 生活 你讚了沒？這一幕網激推：橋上最美風景！ 10:582019/09/23 社會 社會熱門新聞 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 李佳芬委託律師23日告張雅琴、蘋果總編輯 - 社會 【蘭潭死亡召喚】今年已12死！傳說抓交替 警都不敢逗留 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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