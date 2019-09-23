農委會種苗改良繁殖場提供全國農民優良種子，並不斷推陳出新供應新品種作物種子及種苗，目前推廣的雜糧作物種子以硬質玉米、高粱、綠肥等為主，近期更推出硬質玉米新品種台農七號，特性為生長勢強健，產量較台農1號高約20％，且適合大面積種植，成為農民栽培新選擇。

種苗場表示，台農7號為農試所育成，推出新品種玉米種子前，皆會進行試採作業，目的是為了品種更新及掌握親本品種特性，以便於調查親本農藝性狀，如花期之配合、單位面積產量、病蟲害等，於評估後再進行大面積品種推廣栽種，以提高農民收益。

台農7號親本由農試所提供，搭配種苗場優越的採種技術，進行玉米雜交一代種子生產，以供應全國農戶種植國產玉米。此新品種的特性為生長勢強健，屬中早熟型，生育天數約120天，產量較台農1號高約20%，每公頃乾籽粒可收約7,200公斤。此外，植株形態為葉片深綠，果穗之苞葉包裹緊密，每株穗數為1至2穗，顏色橘黃，適合大面積種植。

硬質玉米昔稱飼料玉米，主要是做為飼料、食品加工或製作玉米澱粉等用途。硬質玉米成熟時，植株苞葉枯黃，玉米籽粒質地堅硬，顏色以黃色較為普遍。根據農糧署近三年統計調查，國內硬質玉米栽培面積平均為1萬5千公頃，總產量平均為6萬9千公噸，主要產地為台南、嘉義等地區。

玉米為國內重要的雜糧作物，臺灣各地普遍種植。目前國產玉米均為傳統育種的非基改作物，省水、栽種容易，可做為休耕地活化的作物。種苗場表示，為了提供農民更好的服務及維持國內良種繁殖制度，惟有檢查合格的種子才會對外販售，每2至2.5公斤種子量可種植約0.1公頃。

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