總統府秘書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭今天都未出席立院財政委員會專案報告，國民黨臉書粉專上午發文痛批陳菊在私菸案未被追責，連專案報告都不出席，「可恥至極」！直指蔡總統執政3年，私菸總計高達2.6萬條，內部管理的螺絲顯然鬆了。

國民黨在臉書粉專推出蔡英文「亂政回顧系列」，今天推出第7集，以蔡總統「7」次出訪，搭上私菸案順風車，發出「螺絲鬆了？蔡英文七次出訪，夾帶私菸爆量」一文。

文中指出，史上最嚴重的私菸案，在蔡英文總統出訪期間爆發，總統府祕書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭，竟不出席立院私菸案報告，交通部的報告更只有薄薄3.5頁，毫無檢討誠意！

文中也指，總統府侍衛室與國安局訂購總計超過10000條私菸，蔡英文執政才3年，私菸數總計就高達2.6萬條，然而不僅檢討輕輕放下，總統府還曾袒護說是「超買」，內部管理顯然有嚴重問題！

文中指為了私菸案，華航、華膳基層紛紛扛下責任，連國安局的最高層「彭勝竹局長」也已經負起政治責任下台，總統府侍衛室的最高層「陳菊秘書長」不僅沒被追責，連私菸案專案報告都不出席，可恥至極！強調「走私就是走私；責任要追到底；人民不會忘記」。

(中時 )