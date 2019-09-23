高雄市議會23日舉辦市府109年預算編列情形說明會，原本是溝通性質，但藍綠議員卻針鋒相對，會議被迫暫停5分鐘，創下預算說明會首度口角衝突紀錄；市長韓國瑜會後受訪表示，對於意見交換會變成質詢，市府團隊有些錯愕，但今年是近8年來市府收支短缺最少的1次，現在高雄是負債、市政建設兩頭消耗，市府團隊會全力以赴。

韓國瑜會後接受媒體聯訪表示，第一次參加議會預算的這個意見交換會，結果變成質詢，感覺氣氛一度劍拔弩張，市府團隊第一次看到這種場面，大家都有一點點錯愕，還好後半場都開始平順起來。

他說，從民國100年到現在將近8年來，雖然今年預算收支短缺仍在64億台幣，但已經是最少、最少的一次，當然希望未來政府在財政上，能夠更有亮眼的表現，希望持續開源節流，明年底決算的時候，如果還有結餘款，市府希望優先拿來還債。

他強調，目前市政府是兩頭消耗，一個是負債將近3300億，財政上面臨巨大的壓力，還有每年20多億的利息，另一方面，市民朋友的要求也越來越高，其實治水已花了很多的錢，路平大概已經修了200多條馬路，還有其他的雙語教育、珍珠媽媽、小學生上課吹冷氣等等，要花的錢不停在花，但負債就是很大的壓力，所以說是兩頭在消耗，但是市政府的團隊一定會全力以赴。

(中時 )