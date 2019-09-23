原能會主委謝曉星今（23）日赴立院教委會進行業務報告。國民黨立委柯志恩詢問，去年公投結果顯示民眾支持取消2025非核家園，但核四廠內燃料棒持續外運，是否沒辦法讓核四重啟？且核四廠1號機滿載需872束燃料棒，目前核四廠內是否僅剩864束，是否核四重啟無望？

謝曉星說，目前核四廠存有的872束燃料棒，非864束，理論上若以「低功率運轉」還是有機會。

民進黨立委黃國書追問同一題「是否能重啟核四？」謝曉星說，「站在管制立場，核四廠現階段沒有達到安全標準」。黃國書質疑，核四不是新車，根本是拼裝車、泡水車。

對於核四承包商奇異公司的原廠團隊已經解散，原能會是否能找到其他公司接手？謝曉星也直言，「非常難」。而核四設備老舊，零件能否找到、找到能否使用，謝曉星直言，「那更難」，且地方政府不會同意重啟、核廢料也還無解。黃國書重申，重啟核四根本是假議題。

另對有擁核人士支持「減煤增核」，將核電佔比拉高到三成。民進黨立委張廖萬堅認為，如此需備有12個核電機組，假設能讓核二、三延役，核四重啟，一共才六個機組，難不能還要蓋核五、核六、核七？台灣有這樣條件嗎？

謝曉星回應，較可能是在核三內擴充機組，但非常不容易，以新北市市府不同意核一廠乾式貯存啟用即可知，目前來看是幾乎是不可能的。黃國書強調，現已朝向2025非核家園的方向前進，核能配比的變動要很務實、合情合理，不應流於政治之爭。

(工商 )