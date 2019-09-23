台灣每年約有1、2萬人有心律不整問題，尤其懷孕容易誘發，使得每分鐘心跳高達150至200下，對胎兒將有心臟衰竭的危險性，近2年台大醫院開發「零輻射」心導管電燒手術，提供孕婦最安全的守護。

心律不整是心臟多了1根「電線」，造成短路亂放電，所以必須電燒去除，一般傳統電燒分為簡單的與複雜的心律不整，前者手術約1至1.5小時、後者花費半天，過程中用掉的X光片約400至7000張左右，病患接受輻射量驚人。

台大引用零輻射心導管電燒手術，3D立體定位，減少暴露輻射量，增加定位精準，零輻射的電燒手術孕婦也能適用，台大心臟內科醫師游治節表示，傳統心導管的輻射劑量是X光的數百倍，致癌機率上升。

其實台大的3D立體定位系統使用在複雜性心律不整治療已經行之有年，而應用在單純陣發性上心室頻脈（心房心律不整）的電燒卻是新技術，台大從去年以來已經施作超過50例，沒有復發個案。

台大以電阻的改變在電腦上定位導管的位置，不需要輻射線暴露，即可達到與傳統X光透視一樣的效果，不但減少輻射量、降低病患風險，而且比X光透視更精準，提升成功率，對於單純心律不整的治療是一大福音。

全國心律醫學會「經導管不整脈燒灼術委員會主委林亮宇表示，這項手術讓醫師也不必穿鉛衣，算是醫師與病患「雙贏」。尤其孕婦容易誘發心律不整，在不得已之下必須穿上鉛衣接受電燒手術，增加危險性。

林亮宇說，孕婦心律不整發作時必須考慮胎兒，可以使用的藥物有限，加上可能不斷復發，心跳往往飆高到200下，造成呼血壓低、頭昏、胸悶、心悸等；游治節指出，孕婦心跳太快、太慢都會造成心臟血流不夠，胎兒會有心臟衰竭。

有位病友邱小姐曾經出現心律不整長達30分鐘，在別家醫院開過2次刀沒有成功，轉介到台大施以零輻射電燒1次後，現在沒有不適、偶爾會亂跳一下而已，恢復正常生活品質。

(中時 )