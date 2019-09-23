新北市淡水一處飼養流浪犬貓的處所遭人檢舉有虐待情事，新北市政府動保處到場查緝的現況。（動保處提供／李文正台北傳真）

71歲愛狗婦人陳喜紅因無力飼養207隻犬貓，導致其中有30隻營養不良死亡，其他犬貓長期生活在淤泥、糞便當中，甚至餓到「狗吃狗」，檢方依違反動物保護法提起公訴，士林地院今開庭審理，陳婦與幫忙運送犬隻、提供飼料的愛狗人士一起出庭喊冤，認為動保處查緝導致收容處所結束「是動保最大的損失！」

陳開庭時否認犯案，並稱自己愛狗超過30年，為了飼養流浪犬貓付出一生，沒人像她這樣愛護動物，現在被誤會是虐待實在很無辜，還要躲起來避免被其他愛護動物民眾追殺，這是「動保」最大的損失。

陳並稱自己3年前有能力飼養犬貓，還以每月5萬元的薪水請人幫忙照料犬貓，反遭竊盜屋內物品，後來只能靠其他愛心人士接濟飼料，如果要虐待動物，200多隻犬貓早就被虐死，不會等到現在，並稱「這一切都是巧合」，一旁載運犬貓的愛狗人士則幫稱，陳是「國寶」。

起訴指出，陳自從2015年開始飼養數量多達200隻的狗、7隻貓，動保處接獲檢舉到現場，發現其中有38隻營養不良，瘦到皮包骨，空氣中還瀰漫著糞便和屍臭味，屋內並未提供犬貓適當的環境，導致收容所內有犬隻互咬的情形出現，檢察官委由其他獸醫師解剖死亡犬隻，發現陳並未提供適當的食物和水，導致營養不良亂吃東西而死亡，認定陳未盡保護與照顧義務而觸法。

陳否認虐狗，希望法院傳喚其他愛狗人士作證，證明她為保護動物盡心盡力，並無虐狗犯意，而檢方則希望法院傳喚檢舉人到場，證明現場環境惡劣，法官諭知候核辦。

(中時 )