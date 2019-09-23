醫療院所僱用之住院醫師，本月起適用勞動基準法，為確保新制上路後，適用第84條之1住院醫師的勞動權益，新北勞工局8月即採社會對話，取得勞資政學共識。現已受理30間醫療院所的核備，將影響669名住院醫師。

受僱於醫療保健服務業者的住院醫師，除依公務人員法規任用的公立醫療院所醫師之外，今年9月1日起均已納入勞動基準法保障範圍。倘採勞基法第84條之1的責任制，得由勞雇雙方另行約定「工作時間、例假、休假、女性夜間工作」，並報請當地主管機關核備。

勞工局在今年8月13日已先邀請新北市醫師公會、13家大型醫療院所代表及學者，進行勞資政學社會對話。現場除就勞基法第84條之1約定書報核內容及方式形成共識外，對於約定書所涉勞基法規定及勞動檢查標準，亦進行深入的討論與釐清，以期保障住院醫師勞動權益。

目前永和耕莘醫院、慈濟醫院、雙和醫院等8間大型醫院均已申請84條之1核備作業，本市共計30家醫療機構完成核備，並有669人次受到約定書拘束。勞工局提醒，完成核備程序後，仍以每工作7天、休假1天為原則，且不得連續工作超過12天。此外，為兼顧診所受僱醫師權益，勞工局也發函至新北市牙醫師公會及中醫師公會，請其轉知所屬會員新規定。

(工商 )