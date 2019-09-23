時代變動快速，加上台灣少子化問題嚴重，大學科系必須靈活因應。教育部今天表示，明年（109學年），有105個系所停招、新增設97個系所及48個系所調整（如整併）。

教育部表示，過往是前一年7月核定各校下一學年招生系所，例如107年7月核定108學年度招生系所，但常發生一種狀況，學校在在107學年開學時發現有些系所學生註冊狀況不佳，但已無法申請108學年度停招，必須等到109學年始得申請停招。因此，今年起提供9月可以「有條件」再申請停招的彈性。

教育部高教司科長郭佳音表示，已經核定109學年105個校所裁撤或停招，包含57個系所停招、48個系所裁撤；另外，則有97個新增系所及48個系所進行調整。

舉例來說，交通大學109學年起就停招「加速器光源科技與應用碩博士學位學程」、「理學院跨領域分子科學國際碩士學位學程」；陽明大學藥理學科暨研究所碩士班乙組（臨床藥學）和碩班丙組（藥劑學）109學年起停招；輔大109學年停招哲學系、宗教系進修學士班。

109學年也有學校新設系所，輔大新設「醫學資訊與健康科技」、「室內設計」兩個進修學士學位學程；南華大學新設生死學博士班；文化大學增設法律學系企業金融法制組；中華大學新設「應用外語暨智慧商務學士學位學程」。

交大109學年起停招「加速器光源科技與應用碩博士學位學程」，代理校長陳信宏表示，現在加速器光源產業人才需求很少，學生畢業只能到台積電，台積電也不見得收人，考量到學生就業，因此決定停招。

(中時 )