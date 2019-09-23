衛福部長陳時中問候萬年青長照日照中心的長者。（洪榮志攝）

衛生福利部療養院體系第一家日間照顧中心，同時也是台南市仁德區第一家且經由醫院結合護理人員為業務負責人的失智失能混合型日照中心－萬年青社區長照機構，23日揭牌啟用。衛福部長陳時中特地南下主持揭牌，並強調，長照2.0歷經1年多的奠基，即將進入成熟期，但仍有不少長者並不清楚提供什麼樣的服務，應該加強宣傳。

應邀參與揭牌的台南市長黃偉哲也表示，直到2019年8月底，台南市總人口為188萬1730人，老年人口有29萬467人，占全市人口15.44％，已進入高齡人口；其中，仁德區65歲以上有1萬897人，占該區人口14.33％，長照需求與日俱增。

衛生福利部嘉南療養院長鄭靜明說，萬年青日照中心結合護理人員及專業照服員，提供全人全程的服務，照顧中心占地約百坪，並設有多功能活動室、休憩室及廚房等活動空間，可提供30位失智失能長輩舒適照顧環境。為因應長輩的需求，還適時銜接醫師、社工師、物理治療師、職能治療師、營養師及心理師等專業醫療資源等項目，從7月16日開始試營運以來，目前已有13名長輩進駐。

鄭靜明認為，目前仁德區只有2家日照中心，嘉南療養院藉由成立萬年青長照日照中心，除讓仁德地區長輩能就近接受日間照顧服務，照顧更升級，也與台南市立醫院長照A級整合型服務中心合作，建置以長者為中心的照顧網路，守護社區長輩的健康。

(中時 )