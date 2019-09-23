林志任、周秀芬夫婦退休後，鑑於汐止地區有許多弱勢家庭的學童需要幫助，投入退休金成立汐光課陪中心，替弱勢兒童上電腦課、音樂課，但資源有限。新北市議員張錦豪透過娜米拉烘培坊老闆劉俊男介紹下得知訊息，找上地方人士幫忙，獲得汐光警友站等團體贊助達數十萬元。

汐光課陪中心是由夫婦林志任、周秀芬於2016年成立，旨在照顧弱勢學童，但由於老師都是自發性幫忙，甚至自掏腰包，環境幾乎都是志工在整理，資源有所不足，學童們連想上烏克麗麗都沒辦法。

市議員張錦豪在劉俊男介紹下，得知汐光課陪中心所面臨的問題，立刻找上民間友人協助，合捐資源，解決當下音樂課、電腦課及室內水電配置的問題。

事件被報導後，也引來許多當地的善心人士注意，新北市警汐止分局警友站主任洪鈞安與明藤工程老闆林京奎立刻找上張錦豪，表示想為孩子們盡一份心力。

經過討論後，大家決定投入30萬元，替孩子們改善照明、課桌椅、冷氣空調等設備，林京奎並額外捐贈6套電腦設備，望藉此拋磚引玉，讓更多善心人士投入，幫助這些弱勢學童改善學習環境。

林姓夫婦與學童們為表感謝，也在9月份慶生會中，親手將感謝狀送給這些善心人士，同時教導孩子們隨時抱持著感恩的心，並在有能力後，成為一個能給予的人。

(中時 )