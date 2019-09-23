陸海關統計8月豬肉進口 年增達76% 12:512019/09/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署23日發布最新統計數據顯示，8月豬肉進口16萬2935噸，年增率達到76%；今年至今累計豬肉進口則達到116萬3865噸，年增40.4%。 據新浪財經報導，另外8月牛肉進口13萬619噸，年增32.4%；今年累計牛肉進口98萬334噸，年增53.6%。 (旺報 ) #進口 #豬肉 #牛肉 #海關 #統計 也許您會感興趣 推薦閱讀 十一旺季到 陸釋庫藏豬肉穩市 04:092019/09/19 焦點新聞 頂級加牛 登台 並攜手台北文華東方 推頂級牛肉品牌「楓紅金鑽」 04:102019/09/19 產業．科技 《產業分析》豬雞肉價看漲，大成、卜蜂Q4樂 10:512019/09/19 財經 黨產會公布「政黨土地取得及處分統計」調查報告 17:342019/09/19 政治 iPhone 11開賣》三雄統計 Pro賣近6成、256GB最搶手 20:102019/09/20 財經 異．國．美．食．節－Buffet餐廳「加」料吃到飽 文華東方酒店楓食尚 04:102019/09/21 產業特刊 宇宙人瘋開箱文 隨身帶「它」險卡海關 22:242019/09/21 娛樂 陸豬瘟風暴 拉美牛肉需求激增 04:092019/09/22 全球財經 奇怪耶，這場沒有牛肉的大選 04:102019/09/23 時論廣場 國慶旅遊旺 旅客行李由海關稽查組辦理 09:522019/09/23 政治 兩岸熱門新聞 表達不滿 反送中示威者商場靜坐 只逛不買 - 兩岸 萬里黃河第一隧 開挖穿越懸河 - 焦點新聞 - 旺報 陸2049年有望進入高收入國家行列 - 兩岸 - 旺報 馬雲卸任後阿里首開投資者大會 張勇喊出5年目標 - 兩岸 - 旺報 超強無人機 陸閱兵亮點 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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