大陸海關總署23日發布最新統計數據顯示，8月豬肉進口16萬2935噸，年增率達到76%；今年至今累計豬肉進口則達到116萬3865噸，年增40.4%。

據新浪財經報導，另外8月牛肉進口13萬619噸，年增32.4%；今年累計牛肉進口98萬334噸，年增53.6%。

(旺報 )

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