馬雲卸任後阿里首開投資者大會 張勇喊出5年目標 12:522019/09/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴2019年度全球投資者大會23日在杭州開幕，吸引全球機構投資者和分析師600多人參會。據新浪財經引述阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇說法，在阿里巴巴成立20周年之際宣布未來5年目標。 張勇表示，阿里巴巴將通過平台的繼續成長，實現超過10兆元人民幣以上的消費規模。只有達到這個階段性目標，阿里巴巴才能真正走向未來的長期目標，達到2036年服務全球20億消費者、創造1億就業機會，並幫助1000萬家中小企業盈利。 (旺報 ) #阿里巴巴 #阿里巴 #目標 #全球 #投資者 也許您會感興趣 推薦閱讀 好享退申購倒數計時 積極型最夯 04:102019/09/19 投資理財 富達國際：大陸養老意識提升 金融理財需求增 16:432019/09/19 兩岸 全球經濟成長 或降至十年來最低 21:412019/09/19 財經 借鏡阿里巴巴成功經驗 04:092019/09/20 論壇廣場 小金雞獲阿里巴巴戰略投資 訊連強漲 重返百元大關 04:092019/09/21 證券．權證 潭佳2025目標 邁向營收50億 04:102019/09/23 產業特刊 《經濟》機車行轉型3部曲，陳其邁：盼創造3贏 08:012019/09/23 財經 全球暖化加劇 聯合國：2015到2019年史上最熱 09:482019/09/23 國際 國發會：全球經濟下行風險有增無減 09:522019/09/23 財經 《觀光股》逆風中拚守成，六福明年要轉盈 11:082019/09/23 財經 兩岸熱門新聞 表達不滿 反送中示威者商場靜坐 只逛不買 - 兩岸 萬里黃河第一隧 開挖穿越懸河 - 焦點新聞 - 旺報 馬雲卸任後阿里首開投資者大會 張勇喊出5年目標 - 兩岸 - 旺報 陸2049年有望進入高收入國家行列 - 兩岸 - 旺報 中俄軍演 俄邀陸介入敘利亞 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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