阿里巴巴2019年度全球投資者大會23日在杭州開幕，吸引全球機構投資者和分析師600多人參會。據新浪財經引述阿里巴巴董事局主席兼首席執行官張勇說法，在阿里巴巴成立20周年之際宣布未來5年目標。

張勇表示，阿里巴巴將通過平台的繼續成長，實現超過10兆元人民幣以上的消費規模。只有達到這個階段性目標，阿里巴巴才能真正走向未來的長期目標，達到2036年服務全球20億消費者、創造1億就業機會，並幫助1000萬家中小企業盈利。

(旺報 )