21世紀經濟研究院與阿里研究院23日共同發布「2019長三角數字經濟指數報告」，從自身數據庫以及官方數據中，針對27個長三角中心城市的數位經濟發展水準等進行分析，報告顯示杭州、上海總排名分列第一、第二位，共同組成第一梯隊。

另外包含蘇州、南京、寧波、金華、合肥、嘉興、溫州和常州等城市，則排名第3至第10位，這些城市在數位經濟的統計得分上各有千秋。

(旺報 )