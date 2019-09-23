2019長三角數位經濟指數發布 杭州上海分占前二 12:522019/09/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 21世紀經濟研究院與阿里研究院23日共同發布「2019長三角數字經濟指數報告」，從自身數據庫以及官方數據中，針對27個長三角中心城市的數位經濟發展水準等進行分析，報告顯示杭州、上海總排名分列第一、第二位，共同組成第一梯隊。 另外包含蘇州、南京、寧波、金華、合肥、嘉興、溫州和常州等城市，則排名第3至第10位，這些城市在數位經濟的統計得分上各有千秋。 (旺報 ) #經濟 #城市 #數位經濟 #數位 #研究院 也許您會感興趣 推薦閱讀 國家中山科學研究院 打造幸福職場環境厚植國防人才 04:102019/09/19 產業特刊 設計研究院2020年成立 期許台灣產業更創新 04:102019/09/19 產業特刊 HR Vision企業人資論壇 10／2登場 04:102019/09/19 產業特刊 《經濟》國泰金調查：9月民眾經濟與股市樂觀情緒微降 09:432019/09/20 財經 經濟學家警告 陸今年經濟增速或超出預期 10:262019/09/20 兩岸 陸官媒重申︰定要把「中國製造」向「中國創造」轉變 13:032019/09/20 兩岸 西方示警 陸經濟增長恐跌破預期 04:092019/09/21 焦點新聞 2019 HR Vision企業人資論壇 10／2登場 04:092019/09/22 企業經營 陸攜東協拚新經濟 建數貿中心 04:102019/09/23 焦點新聞 國發會：全球經濟下行風險有增無減 09:522019/09/23 財經 兩岸熱門新聞 表達不滿 反送中示威者商場靜坐 只逛不買 - 兩岸 萬里黃河第一隧 開挖穿越懸河 - 焦點新聞 - 旺報 馬雲卸任後阿里首開投資者大會 張勇喊出5年目標 - 兩岸 - 旺報 陸2049年有望進入高收入國家行列 - 兩岸 - 旺報 中俄軍演 俄邀陸介入敘利亞 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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