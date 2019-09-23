因演出本土連續劇《大時代》而傳出緋聞的已婚男星馬俊麟與王瞳，多次被爆假戲真做，氣到正宮馬太太發文暗喻王瞳介入她的家庭，近日更被週刊拍到兩人深夜健身房密會，再到豆漿店用餐畫面，雖然事後兩人都做出澄清，不過今（23）日馬太太在社群軟體上再度po出疑似是自己心聲的文章畫面，再度引發話題。

馬俊麟私會王瞳被抓包，馬太太（右圖）再度在IG上開酸。（圖／翻攝自臉書）

馬俊麟與王瞳的戲裡戲外才看似都殺青結束，沒想到11日就被週刊爆料4天見面2次的消息，兩人雖然都極力否認，王瞳也表示「不知道聊天是踰矩行為」，而馬俊麟則拿出經紀約的罰款自清，認為如果違反要罰錢，自己怎麼可能亂來。

馬俊麟的正宮太太再限時動態上放上詩人任明信作品。（圖／翻攝自馬太太IG）

今日馬俊麟的正宮就在社群軟體上發限時動態，引用詩人任明信作品，寫著「曾經，你覺得自己已然看透。世界總在構築之後崩毀；誓約在相信之後背棄；記憶在擁有之後遺忘。」、「曾經，你也以為自己要的其實不多。不過是想找個人一起好好活下去，為何如此困難。經過這些年，顛沛的感情生活。才知道找到一個人，和好好活下去，是兩件事。大多時候，你連一件都做不好。」、「兩個都想要，已經是一個人所能要的最多」，疑似是在抒發心聲。

(中時電子報)