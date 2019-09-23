私立高中職學費108學年獲准調漲3％，但由教育部編列經費吸收，不轉嫁給學生。私立大學看到這種狀況很不滿，實踐大學校長陳振貴表示，調漲學雜費是台灣各級學校共同面臨的難題與需求，難道私立大學校院就不用調漲學雜費3％？請問這公平合理嗎？

陳振貴說說，因為明年是大選年，各大學校院協會於今年3、4月間被教育部長官暗示勸說，因為氛圍不對，不要提出申請調漲學雜費，可能也不會通過。因此6月17日申請截止，僅中華大學及樹人醫護二校有申請，教育部6月28日就公告不同意，108學年沒有任何一所大學獲准調漲學雜費。

私立高中職學雜費過去也是凍漲14年，但108學年卻獲准調漲3％，增加的費用今年是1.7億元、明年4.1億元，共5.8億元全由教育部吸收。陳振貴說，私立高中職因為物價高漲與尤其公教調薪3％等理由，108學年度獲得教育部核准調漲學費3％，但私立大學卻不能調漲，不公平也不合理。

(中時 )