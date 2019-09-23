2019台南國際生技綠能展將於27日在南紡世貿展覽中心盛大開展，南市經發局指出，展覽已經邁入第9屆，今年仍舊吸引國內外許多知名廠商參展，已成為南台灣最大的生技、綠能產業展銷平台，也規畫4大展區，並邀集中央相關部會參展及成果發表，攤位創下歷年之最，還有歐、美、非、東南亞等6國業者參與，讓展覽內容更加國際化、可望創造更大商機。

台南市經濟發展局長郭阿梅表示，今年度展覽有多項特色，並首度由經發局自辦就業媒合會，邀來知名大廠如生展、龍杏、台灣比菲多、大亞電纜、群創光電、台南紡織等設置徵才攤位，活動當天預計有30家廠商、超過700職缺數。

郭阿梅說，今年展會共有形象主題、國際產業、生物科技及綠色能源5大展區，國際專區邀請美國、法國、奧地利、丹麥、南非、印尼等6國業者參加，從生技產品到太陽能系統都有，琳瑯滿目。

今年市府主題館展示產業推動及輔導成果，包含創新創意計畫暨贏地成果專區、SBIR專區、學研專區等，更於區域特色區及清真認證專區分別展示鹽水、左鎮、官田區公所地方創生推動內容以及清真認證輔導成果，以呼應中央政府針對人口回流及新南向政策之推行與實踐，並舉辦4場研討會，討論綠色聯盟商機媒合、太陽能政策、清真認證等議題。

這次展覽由工商時報承辦，從27日開始一連4天在南紡世貿展覽中心舉行，開放時間從10：00到17：00，民眾在展覽期間只要消費滿1000元就有摸彩券，有機會獲得電動自行車、溫泉住宿券等獎項，市府希望透過本次展覽提供產業優質展銷平台、促進商機媒合，並使企業尋得適宜人才、促進地方人口回流，歡迎民眾踴躍進場參觀。

(中時 )