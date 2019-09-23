日前大陸江蘇出現一個驚悚畫面，有一輛白色起亞（Kia）轎車在路上奔馳，後車箱竟伸出一雙腳，民眾害怕是有命案發生，趕緊報案，警察立即派出警力攔下這部可疑車輛，上前攔查打開後車廂。一看傻眼，裡面滿是動物的騷味，一雙「腳」就被卡在其中。
看看新聞報導，當時駕駛得知自己被舉報，一臉問號。但警方依舊不敢大意，因為後車廂不可能沒事會伸出一雙腳。員警上前打開後車箱，誰知裡面竟然裝著十幾隻的土雞，數量多到快塞爆後車廂，讓員警傻眼「哦喲！你後面裝那麼多雞幹什麼？」駕駛無奈回答，他準備從老家安徽出發回到常州，順便帶了幾隻活雞回去，又怕他們被活活悶死，「所以只好掛一雙鞋子讓後門留出空隙透氣」。
看完這理由後，不少網友紛紛為土雞默哀，「雞在臭死與悶死之中艱難選擇….」、「畫面也太有味道，滿滿雞的騷味加那雙鞋子臭味」、「開頭恐怖片，結局喜劇片」、「這要是在晚上，後方駕駛不被嚇死才怪」。
(中時電子報)
#員警
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