網紅直播主連千毅和「大仁哥」鄭又仁之間的糾紛，引發高雄連日撞車、砸店、開槍等事件，兩人22日晚間陸續被移送至高雄地檢署拘留，遭檢方聲押禁見。高雄地院今天上午11點先對連千毅召開羈押庭，目前正在庭訊中，鄭又仁的部分預計隨後召開。外傳通訊軟體出現「后羿聯盟」社團欲反制連千毅，高市刑大強調目前尚未查獲任何不法，會持續監控。

連千毅與鄭又仁兩人22日晚間前後被移送至高雄地檢署，檢方複訊後，晚間11點連千毅涉犯槍砲、組織犯罪、恐嚇等罪嫌，遭檢方聲請羈押禁見；23日凌晨0時20分，鄭又仁涉嫌恐嚇且有反覆實施及勾串之虞，也遭檢方聲請羈押禁見。

高市爆發「連千毅之亂」後，在通訊軟體微信（Wechat）上出現「后羿聯盟」，發起首日突破170人，短短3日響應入盟者超過500人。由於連千毅隸屬天道盟太陽會，「后羿」兩字針對意味十足，外傳成員是高雄及嘉義幫派份子，特地要反制連千毅而創設。

高雄市刑大證實，偵辦過程中，確實曾獲「后羿聯盟」相關情資，目前正嚴密監控中，暫時查無不法，強調若有非法情事一定全力偵辦、防範，不讓幫派流入高雄。

連千毅與鄭又仁兩人引發的重大治安事件，高市警方目前共傳喚70多人到案，已有9人遭到羈押、禁見。

(中時 )