荷蘭知名畫家梵谷（Vincent van Gogh）的兩幅早期作品今天在比利時根特（Ghent）拍賣，主辦單位表示，買家以接近估價的價格收購相當划算。

拍賣師基根（Johan Kiggen）告訴法新社，第一幅作品是水彩繪製的花朵，以略高於預期的22萬歐元（約新台幣750萬元）落槌。

比利時媒體HLN報導，第2件作品是炭筆繪製的壺罐，以14萬歐元（約新台幣477萬元）拍出，略低於原定估價。

法新社報導，基根表示：「每個人都很高興。」他補充道，買家只能親自出價。

「這兩件作品對買家來說是很好的價格。」

兩名要求匿名的買家都是比利時人，他們按照賣家要求，保證會將梵谷作品留在國內。

基根指出，這些作品已多次被認證為真品，並列在梵谷的作品名錄中。

這些1883年的畫作與梵谷具有代表性的作品風格幾乎完全不同，它們是這位患有精神疾病的藝術大師，在巴黎受到印象派和後印象派啟發前的創作。

(中央社)