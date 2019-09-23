台灣上周連斷兩個邦交國，蔡英文總統今天接見法國國會訪問團表示，中國接連利用斷我邦交國的方式，希望台灣屈服，但台灣絕對不會低頭，會持續努力走向世界。

法國國民議會友台小組今天由主席塞沙里尼率領克雷侯、米歇爾等議員訪問團，在外交部次長謝武樵、法國在台協會主任公孫孟陪同下，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文表示，連續三年來，塞沙里尼都來到台灣、來到總統府和我們深入交流。她感謝塞沙里尼對台灣的支持，並指出，塞沙里尼不只常來台灣訪問，在南海議題以及台灣參與「世界衛生大會」(WHA)上，都為我們挺身而出。當中國今年初重提「一國兩制」，並且不承諾放棄使用武力，他也為台灣發聲。

塞沙里尼關心香港反送中運動發展，日前也發起20位議員的連署，共同發表公開信，呼籲北京當局以對話取代暴力，正視香港人民的民主訴求。蔡英文表示，在座議員所做的一切，都彰顯出台法共享的民主自由價值。「台灣是民主燈塔，因為有友人的支持，讓我們的民主能夠持續照亮世界」。

她說，相信大家也注意到，中國接連利用斷我邦交國的方式，希望台灣屈服，但台灣絕對不會低頭。

蔡英文指出，這幾年來，台灣與法國的夥伴關係更加緊密，無論是在離岸風電、環保、文化、經濟或軍事各領域，台法都持續深化合作。

在台灣的航空市場中，法國「空中巴士」客機也越來越受歡迎。法國來台旅遊人次每年都增加，去年全年成長超過12％。蔡英文表示，下個月，台灣觀光局將參加巴黎專業旅展，希望讓更多法國朋友與議員們一樣，能夠到台灣來，更加認識台灣。

她相信台法關係可以在良好基礎上持續成長。正如同去年，立法院蘇嘉全院長在塞沙里尼主席的熱情接待下，成為史上第一位進入法國國民議會議場的台灣立法院院長。

(工商 )