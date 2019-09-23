美國一名婦人日前闖進一間駱駝圍欄，試圖將擅闖的狗小孩趕出籠，惹怒了住在裡頭的駱駝，駱駝一屁股坐在婦人身上、幾乎壓扁她，婦人動彈不得，情急之下竟想出咬駱駝蛋蛋的方法，沒想到方法奏效，成功讓駱駝移開屁股。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國地方媒體《倡導者報》（The Advocate）報導，19日，美國一對夫妻開車行經路易斯安那州公路邊的Tiger Truck Stop休息站，該休息站以展示珍禽異獸聞名，這對夫妻藉機讓失聰的毛小孩下車活動筋骨，不過當男子拿出點心要給毛小孩吃時，部分點心也掉進了一旁的駱駝圍欄裡，小狗看到食物掉進去，立刻鑽進用雙層鐵絲網圍起來的圍欄，夫妻倆見狀也一同鑽了進去。

Woman bites a camel's genitals to escape after the animal sat on her at a truck Stop in Louisiana https://t.co/qNLdZbNvKI — Samantha Collins (@Samanth99643919) September 23, 2019

Ladies and gentlemen, meet Casper. He’s a *very* friendly camel that can be found at the Tiger Truck Stop in Grosse Tete 🐪 @theadvocatebr pic.twitter.com/TSmHusDd2m — Hilary Scheinuk (@hscheinukphoto) July 21, 2018

報導說，女子試圖將毛小孩趕出籠子過程中，駱駝卡斯柏（Caspar）顯得躁動難耐，牠最後一屁股坐在女子身上，「幾乎壓扁了她」，女子被壓在駱駝屁股下方動彈不得，她最後急中生智，咬了卡斯柏的蛋蛋，沒想到成功脫逃。她說：「我就咬牠的蛋蛋，讓牠從我身上移開。」女子最後被送往當地醫院，不過並不清楚具體傷勢。

卡斯柏傷勢也無礙，這頭年僅18個月大的公駱駝一年前才來到這座休息站。當地官員指出，卡斯柏從來不曾展現出攻擊性，不曾掙脫籠子，也不曾製造事端，「卡斯柏沒有做錯任何事，反而是這對夫妻太過挑釁，駱駝只是表現出正常反應而已。」報導說，一隻成年駱駝最重可達1,100磅（約498公斤）。

警方最後以擅闖土地以及違反地方拴狗令等案由偵辦這對夫妻。

(中時電子報)