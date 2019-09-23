美國一名婦人日前闖進一間駱駝圍欄，試圖將擅闖的狗小孩趕出籠，惹怒了住在裡頭的駱駝，駱駝一屁股坐在婦人身上、幾乎壓扁她，婦人動彈不得，情急之下竟想出咬駱駝蛋蛋的方法，沒想到方法奏效，成功讓駱駝移開屁股。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國地方媒體《倡導者報》（The Advocate）報導，19日，美國一對夫妻開車行經路易斯安那州公路邊的Tiger Truck Stop休息站，該休息站以展示珍禽異獸聞名，這對夫妻藉機讓失聰的毛小孩下車活動筋骨，不過當男子拿出點心要給毛小孩吃時，部分點心也掉進了一旁的駱駝圍欄裡，小狗看到食物掉進去，立刻鑽進用雙層鐵絲網圍起來的圍欄，夫妻倆見狀也一同鑽了進去。

報導說，女子試圖將毛小孩趕出籠子過程中，駱駝卡斯柏（Caspar）顯得躁動難耐，牠最後一屁股坐在女子身上，「幾乎壓扁了她」，女子被壓在駱駝屁股下方動彈不得，她最後急中生智，咬了卡斯柏的蛋蛋，沒想到成功脫逃。她說：「我就咬牠的蛋蛋，讓牠從我身上移開。」女子最後被送往當地醫院，不過並不清楚具體傷勢。

卡斯柏傷勢也無礙，這頭年僅18個月大的公駱駝一年前才來到這座休息站。當地官員指出，卡斯柏從來不曾展現出攻擊性，不曾掙脫籠子，也不曾製造事端，「卡斯柏沒有做錯任何事，反而是這對夫妻太過挑釁，駱駝只是表現出正常反應而已。」報導說，一隻成年駱駝最重可達1,100磅（約498公斤）。

警方最後以擅闖土地以及違反地方拴狗令等案由偵辦這對夫妻。

文章來源：Woman is forced to bite a camel's genitals to escape after the animal sat on her at the Tiger Truck Stop in Louisiana when she ran into its enclosure chasing her deaf dog

文章來源：In wild encounter, woman bites testicles of Tiger Truck Stop camel to escape, officials say

(中時電子報)

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