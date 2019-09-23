台灣首廟天壇連續25年開辦清寒獎助學金，每年花費300多萬元補助近千名貧困學生，23日在廣場舉辦獎學金頒贈活動，台南市長黃偉哲勉勵學子勤奮向學，用成績報答社會大愛。

天壇今年頒發台南市121所（含高中、國中、國小）3級學校共956位學生獎助學金，從國小到高中每人各3000至5000元不等。發放的條件資格由各所學校認定，有些學校甚至願意保留名額給其他學校使用。

天壇年度發贈的獎助學金對象不乏來自單親、隔代教養或者主要負擔經濟者生病的家庭，一位高中的張姓學生，自幼父母離異，父親又入監服刑，只靠祖父母隔代教養。

林家原本的低收入戶今年被取消資格，生活壓力變大，但林姓學生部受影響，在校品學兼優，獲得學校推薦天壇的獎學金發贈對象。

台灣首廟天壇過去與台南市民政局配合密切，率先執行官方推動的宗教優質化政策，黃偉哲感謝廟方連續25年幫助清貧學生，23日參與廟方的獎學金發放，他提到這份獎學金是集社會各界捐助所得，能被選中的學生很不容易。

天壇年度獎學金發放吸引台南市議員洪玉鳳、沈震東與邱莉莉服務處代表參加，肯定廟方長年捐助弱勢的善舉。

「你們是最棒的」國民黨籍台南市議員蔡淑惠鼓勵獲獎學生，只要認真念書，就有機會脫貧脫困，將來用自己的力量再回報社會。

(中時 )