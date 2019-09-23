中山附醫失智共照中心3年來已服務超過1200個失智者家庭。（馮惠宜攝）

曹先生（右二）與曹太太（左三）秀出參加中山附醫失智共照中心團體課程作品，展露笑顏。（馮惠宜攝）

老公失智、61歲的曹太太從半年前先生確診後曾經以為倆個人都被判死刑了，經常以淚洗臉，後來經過上網搜尋，到中山醫學大學附設醫院失智共照中心尋求支援並參與失智社區服務據點課程，23日響應「國際失智日」，她和先生一起現身開心秀出參加團體課程畫作與盆栽，坦言，「躲起來，兩個人都會被困住；這些團體都好有愛，讓我覺得並不孤單。」

中山附醫於3年前成立台中第一家失智共照中心，以「十科共照、雙倍守護」為失智症家庭建立便捷確診、資源連結、跨領域諮詢等服務，3年來已服務超過1200個失智者家庭；林女士23日帶著60歲的先生一起現身說法，呼籲照顧者勇敢走出來，一起面對、共同學習。

60歲曹先生3年前從公務體系退休，開始出現憂鬱症，曹太太一開始發現老公偶爾會恍神、反應變慢，好像聽不懂她在說什麼，在鄰居提醒下到醫院確診為年輕型失智症，她回憶，當下很不能接受，以為被判死刑了，相處30多年的老公突然不了解她說什麼，好辛酸。

後來她透過網路搜尋，間接找到中山附醫失智共照中心，開始參與一周一次的團體課程，她發現老公情緒變得比較穩定，笑容變多，功能不再退化，有一回她在課程上和老公一起參與遊戲，她發現不但先生像孩子一般玩樂，自己也好開心，照顧的壓力得到紓解。

後來經轉介到由台中好伴照顧協會營運的大肚青春會館（失智症長照據點），開始周一到周五都有陪伴課程，她坦言，現在不再把先生當成病人，心情不再沈重，她也會和其他家屬分享，一定要走出來，躲起來兩個人都會被困住。

中山附醫失智症共照中心執行長郭慈安指出，失智症年輕化、照顧者也年輕化，為讓更多人了解及關注失智議題，9月29日該中心將與台中市衛生局一起在國家資訊圖書館舉辦「失智不失志：識能、文化饗宴」透過「我親愛的父親」這部影片讓民眾學習如何成為一位「失智友善天使」。

(中時 )