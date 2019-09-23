60歲陳姓女子到銀行要匯美金1500元，給在印尼的「先生」作為醫藥費，行員研判她疑遭網路詐騙集團詐財，通報警方到場勸導阻詐，但陳女堅持要匯錢，情緒失控以頭猛撞櫃台，女警抱住阻止，陳女竟動口咬傷女警手腕。台中地院依妨害公務罪判處拘役20日、得易科罰金，緩刑2年，仍可上訴。

判決書指出，陳女在2018年11月26日下午到台中市北區1家銀行匯錢，行員研判疑遭詐騙，通報警方。台中市第二警分局永興派出所林姓員警及王姓女警2人到場勸阻，陳女情緒激動堅持要匯款，並以頭部衝撞櫃台，王姓女警見狀，從後方抱住陳女防止她自傷，沒想到，陳女竟一口咬傷女警左手腕，警方將她壓制在地。

陳女否認妨害公務，辯稱要匯錢給在印尼的「先生」當作醫療費，因行員報警，導致她情緒失控崩潰，並指控警方不但攻擊她、還用辣椒水噴，導致她眼睛看不見，出於防衛才咬拉扯她的人。

台中地院法官當庭勘驗案發時監視錄影畫面，認定陳女所言不足採信，依妨害公務罪判處拘役20日，得易科罰金、緩刑2年。

(中時 )