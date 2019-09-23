不用飛日本也吃得到！全家23日宣布，觀察台灣消費者赴日旅遊時，便利商店冷凍食品為必開箱的「深夜食堂」，鑑此商機，同時呼應台灣全家冷凍產業鏈布局，這次全家首次導入8項日本冷凍食品，其中5項更是「日本全家」熱銷商品，如小吃類熱銷第一名的章魚燒、義大利麵、烤飯糰等，即日起在新竹以北區域店舖限定販售！

全家並宣布，鑑於覆熱料理需求持續攀升，全家今年進一步規劃冷凍機能店型，推出淡水海都店（新北市淡水區新市五路三段312號）、龜山新城店（桃園市龜山區文青路217號）兩間店舖，周邊為小家庭、熟齡族群為主的住宅型商圈，其中，淡水海都店立式冷凍櫃多達6門，冷凍商品品項數亦較一般店舖多出2倍以上，並特別設立主打安心健康的「永豐餘生技」冷凍食品專櫃，供消費者選購。

全家鮮食部部長黃正田表示，瞄準台灣人口熟齡化、雙薪家庭及單身趨勢崛起，全家提早布局冷凍商機，從冷凍食品產線、低溫物流、店舖冷凍空間擴增三線並進，去年更推出以剪刀拆開覆熱即食的「媽媽煮藝」系列，主打「剪刀經濟」，一舉帶動2019年上半年冷凍商品業績年增近40％，成為全家新一代「小金雞」。

黃正田進一步指出，冷凍料理為未來消費趨勢，全家除了自有品牌冷凍食品外，此次特別引進8項日本熱銷的冷凍商品，除了提供消費者不同的味蕾體驗，更重要是測試台灣消費者口味接受度，也將作為未來「媽媽煮藝」商品開發方向。

據全家介紹，此次引進的日本冷凍食品，除了主食類的奶油風味蝦仁炒飯、奶油蛤蠣義大利麵、番茄奶油蝦仁義大利麵、和風鱈魚子義大利麵、烏龍麵外，也引進小吃類的烤飯糰、章魚燒，以及熱銷甜點今川燒紅豆餅，皆為適合2～3人份分享的份量，價格從69元～109元，不用飛日本也吃得到！

(工商 )