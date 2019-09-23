抵用券需依規定登記辦理住宿後由旅宿業者發送。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

網路瘋傳要國旅補助的住宿及消費抵用券請到觀旅局領，讓桃園市觀旅局23日電話被打爆，員工不勝其擾，23日鄭重澄清，抵用券需依規定登記辦理住宿後由旅宿業者發送，錯誤訊息呼籲民眾不要再轉傳。

秋遊補助正夯，年底前自由行旅客住房折抵1000元，還加碼推夜市200元抵用券，近來通訊軟體Line上瘋傳補助資訊，呼籲全國鄉親愛好旅遊者務必趕緊把握機會，卻出現「桃園市鄉親請到桃園市政府觀光旅遊局觀光管理科申辦」的錯誤資訊，還附上桃園市府地址和承辦人姓名電話。

桃園市政府觀光旅遊局不勝其擾，鄭重澄清，秋冬補助抵用券並非至桃園市政府直接領取，網路錯誤訊息造成許多民眾白跑市府一趟，呼籲民眾請勿前往市府領取秋冬補助抵用券。

觀旅局強調，觀旅局並無直接發送住宿抵用券1000元及任何消費抵用券200元，請民眾依規定前往擴大秋冬補助的旅宿業辦理住宿，並由業者直接於住宿現場扺扣房價1000元外，於飯店現場發放夜市抵用卷200元。有關秋冬補助，民眾若有任何問題，歡迎撥打專線03-3379832。

(中時 )