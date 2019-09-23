總統府日前表示，中國大陸要用外交手段脅迫我方接受一國兩制，對此，國民黨總統參選人韓國瑜認為此說法非常荒謬，「前總統馬英九執政8年有一國兩制嗎？」韓強調，過去沒有，現在沒有，未來也不會有。前國民黨立委孫大千提出八問，並直言，今日兩岸關係嚴重惡化對立的真正關鍵，是在於由誰執政。

孫大千在臉書指出，蔡英文為什麼不敢回答簡單的問題。孫拋出八問，包括一、如果現在還是國民黨執政，兩岸關係會這麼糟嗎？二、在國民黨執政時期，台灣的國際空間會被全面封殺嗎？三、在國民黨執政時期，會發生雪崩式的斷交浪潮嗎？四、在國民黨執政時期，大陸觀光客會大幅減少40萬人次嗎？

第五問，孫大千提及，在國民黨執政時期，台灣有需要花大錢去買武器，交保護費嗎？六、在國民黨執政時期，台灣有需要編列龐大的機密預算，去重啟凱子外交嗎？七、在國民黨執政時期，北京政府有強迫台灣人民接受「一國兩制」的方案嗎？八、在國民黨執政時期，台灣有被任何人賣掉嗎？有被任何人敗掉嗎？

孫大千認為，今日兩岸關係嚴重惡化對立的真正關鍵，是在於由誰執政。

(中時電子報)