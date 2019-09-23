民調顯示，菲律賓絕大多數民眾滿意總統杜特蒂反毒戰爭成效，讓不滿國際敦促調查警方有無濫殺的菲國政府，今天猶如注射一劑強心針。
獨立民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）每季一次的調查，把杜特蒂（Rodrigo Duterte）3年反毒戰的表現評為「傑出」。82%受訪者表示滿意，因為覺得國內毒品與犯罪都有下降。
相較之下，不滿意的受訪者只有12%，他們覺得毒品賣賣依舊猖獗，濫殺與警察濫權事件太多。
社會氣象站6月底訪問1200名菲律賓人得出這份民調，除了滿意和不滿意的民眾，另有6%受訪者表示還在觀察。
菲國兩天之前，一份要求各部會與國營企業拒絕擁有18國在內的聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council, UNHRC）貸款或補助的總統備忘錄曝光。人權理事會成員包括西班牙、英國與澳洲，他們都支持聯合國調查杜特蒂反毒戰的決議案。
菲國總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）表示，這份民調顯示，國際社會未通盤了解菲律賓的狀況。
帕內洛今天表示：「如果真有侵害人權情事，這個國家的人早就起義反抗政府。警察隨心所欲殺人的講法並非事實，他們無權那樣做。」
(中央社)
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