睽違四年，大坑百桌宴即將在10月25日重新開桌，大坑商圈管理委員會23日舉辦「大坑暢秋遊-新食感百桌宴」宣傳活動，公開11道由當地農特產食材製作而成的特色佳餚料理，每桌優惠價新台幣4999元，23日完成預訂限定優惠價3999元，等於是5折價。

「大坑暢秋遊-新食感百桌宴」活動將於10月25日(星期五)下午6時至8時30分，假大坑經補庫停車場舉辦，本次辦桌宴邀請大坑商圈餐廳業者合作推出當店特色料理，結合當家主廚料理經驗及在地好食材，燒製「甕缸雞」、「孟宗竹筒飯」、「港式雙拼」、「陶板鹽烤蝦」、「清蒸鮮魚」、「天下第一鍋」、「東東芋圓」、「弄瓦鹹蛋糕」、「彩燴甜豆鮮時蔬」、「筍絲海鮮羹」及「潮州魯水櫻桃鴨」等11道美味料理，讓民眾以最實惠的價格品嚐大坑在地美食。

辦桌宴每桌價值8000元優惠價新台幣4999元，限量100桌，9月23日訂桌可獲得每桌3999元限定優惠價，主辦單位也結合商圈會員店家，凡於9月24日至10月25日至大坑商圈各會員店家消費，並加入大坑商圈[email protected]好友集客活動，即可獲得商圈會員店家提供的100元折價券，限量1000名。

(中時 )