中信兄弟球星「恰恰」彭政閔的自傳《證明自己：彭政閔》上周三上市，今天出版社特地為他安排了一場新書發表會，讓他分享出書心情，回想起棒球生涯，彭政閔難忘學生時期的經歷，還開玩笑說：「覺得自己怎麼那麼傻跑來打棒球。」

41歲的彭政閔，人生有一半時間都是和棒球一起度過，他表示很慶幸自己有耐心一一回顧這些畫面，相信很多事情都是在等待一些機會跟時間，讓自己更有歷練和成長，才有更美好的結果，這也是他回顧起來的感覺，主要也希望透過這本自傳分享自身經歷，告訴讀者、球迷其實棒球路在他們那個年代是非常刻苦的，「學生時期有很多大家想像不到的制度，想說可以讓大家知道我們是這樣走過來的，當時並不是說有興趣、光開心打球就好，其實很多過程都是非常艱難的。」

為了自傳翻開相本，彭政閔才發現原來當初留下了那些畫面，他笑著說：「覺得青少年時期的回憶還蠻珍貴的，因為第一次入選國手，所以比較有回憶在，包括當時在巴士上唱什麼歌的回憶都跑出來了。」現場媒體問是什麼歌，「恰恰」回應：「張信哲的愛如潮水。」

在屏東縣美和中學時期，也是在彭政閔腦海印象最深刻的期間，他半開玩笑說：「想起來就會心想自己怎麼那麼傻跑來打棒球。」至於為什麼覺得自己傻傻走上棒球路，「恰恰」不忘打書賣關子說：「看了我的書大家就知道原因了。」

(中時電子報)