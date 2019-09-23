民進黨高雄市議員23日召開記者會，批評高雄市長韓國瑜去年在競選時說「不會賣地」，但事實上，韓市府「地賣得更兇、價格更低」。高雄市政府則回應指出，抵費地脫標單價因土地區位條件而異，綠營議員所述並不客觀，也不符合實際狀況，抵費地標售，在競價機制之下，一切公開透明。

高雄市長韓國瑜上任後，首次編列的高雄市政總預算案，即將在這個會期審查，民進黨團多位議員23日批評韓國瑜市府預算「錢照借、地照賣」。

民進黨指出，高雄市長韓國瑜在去年市長選舉時說，「不會賣地」，但事實上，韓市府「土地賣得更兇、價格更低」，過去，前市長陳菊賣地，平均每坪單價約37萬元，韓國瑜卻只賣到24.4萬元等。

民進黨說，韓市府不只土地賣得更低，賣出的數量更多，統計今年1到9月，韓市府賣地約1.9萬坪，相對去年同期，陳菊賣地大約1.3萬坪。

關於綠營議員質疑高雄市明年度預算「錢照借、地照賣」一事，高雄市政府回應表示，高雄109年度歲出入差短64.2億元，是10年最低，抵費地脫標單價也因土地區位條件而異，綠營議員所述並不客觀，也不符合實際狀況。

高雄市政府反駁指出，高雄市面積廣大，重劃區分布全巿，抵費地的區位、面積大小不一，市場行情也有高低，抵費地脫標單價從郊區每坪數萬元，到市區百萬元以上，如果該年度選擇較多「巿區精華抵費地」自然會拉高單價，所以，以抵費地歷年平均價格做為評論基準，難以凸顯區域行情的差異性。

高雄市政府說，高雄地政局辦理標售，都秉持公開透明的方式進行，對投標人資格也無特殊限制，且標售過程政風、會計全程監標，在公開透明競價機制下，無從發生賤賣拋售的情形，抵費地脫標結果也公開在地政局網站上，歡迎任何人上網參閱。

(工商 )