國民黨總統參選人韓國瑜21日到台中出席台灣寺廟金蘭會活動，並向觀音佛祖參拜，祈求國泰民安。包括台中市長盧秀燕等台中政治要角都作陪。不過，有媒體注意到，台中藍營挺韓不是什麼怪事，金蘭會挺韓才是值得關注的焦點，因為前立法院長王金平長年擔任金蘭會的名譽會長，但此次活動卻不見王出席，顯示過去王金平的系統，不再鐵板一塊。但王金平也不是省油的燈，現在金蘭會要挺韓，王就找另一指標人物站北港朝天宮董事長蔡咏鍀站台。宮廟已成為韓王角力的重要指標。

據港媒《中評網》報導，韓國瑜21日到台中清水紫雲巖，出席台灣寺廟金蘭會會員大會活動。王金平在雲林露臉，旁邊站著另一金蘭會重要成員、北港朝天宮董事長蔡咏鍀，北港朝天宮不但是金蘭會成員，也是台灣重要的媽祖廟，影響力不亞於大甲鎮瀾宮。

台中藍營挺韓不是什麼怪事，金蘭會挺韓才是值得關注的焦點。金蘭會目前是全台最具影響力的跨神祇宗教組織，而王金平長年擔任金蘭會的名譽會長，但此次只看到韓國瑜出席，卻不見王的身影，讓人感受到王金平的宮廟系統，不再是鐵板一塊。不過，王金平還是保有影響力，現在金蘭會要挺韓，王就找指標人物站身旁，由此可知，宮廟系統未來也將成為韓王角力的重要指標。

(中時電子報)