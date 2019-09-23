今年9月29日與富邦悍將一戰，是中信兄弟球星「恰恰」彭政閔的引退賽，隨著日子越來越近，彭政閔坦言還不會多想，目前最重要的目標是幫助球隊爭取下半季冠軍。

距離引退賽只剩不到一周，面對倒數的這段期間，彭政閔說：「相信越接近在球場最後一場比賽的日子，感觸會越來越深，也會回想起過去在每一個球場的比賽，但我相信現階段最重要的還是去準備好本周比賽，以及最重要目標還是爭取下半季冠軍，其他事情可能盡量不多想。」

「恰恰」表示面對引退賽的心情沒特別緊張，主要還是因為自己都在備戰目前還在球季中的中職賽事，球隊目前是爭取下半季冠軍的重要時刻，如果引退賽過後戰績膠著，彭政閔透露若有機會，還是盡量想出賽幫助球隊爭取勝利。

棒球已經和彭政閔的人生劃上等號，高掛球鞋後的人生規劃應該也不會脫離棒球，但彭政閔不敢把話說滿，表示：「有想過引退後的計畫，但是通常都不要想得太美好，我希望自己還是抱著學習的心態面對，因為很多事情不是自己能夠去掌控的，如果碰到不能把握的還是要去用學習心態讓自己想法和觀念正面一點。」

(中時電子報)