男子張進發1997年間懷疑妻子與李男偷情，持刀朝李男頸部猛刺致死，殺人後隱姓埋名逃亡20多年，去年因違規右轉遭警方攔查並落網，命案終於重見天日；張男開庭時雖辯稱是拉扯時不慎刺傷對方，並非故意殺人，但新北地院不採信其辯詞，今依殺人罪將他判刑14年，仍可上訴。

全案發生在1998年間，張男察覺李妻經常夜不歸家，懷疑她和李男有染，1月16日晚間11時許，妻子又在外徘徊，張男遂帶著一把銳利小刀，騎車前往李男三重住處埋伏，果然看見妻子挽著李男走進公寓內。

張男一氣之下奪門而入，徒手推開上樓的妻子，再從背後用左手抓住李男肩膀，持刀朝其頸部大力揮砍，導致李男前頸部受有18公分長的割傷，傷及氣管、左側頸動脈等，送醫搶救後仍不治身亡，張男則在李男倒臥血泊時趁隙逃亡，隱姓埋名20多年，靠著打零工討生活。

去年12月間，張男以為追訴權時效已過，悠閒騎車在南投縣草屯鎮街上購物，因未依規定兩段式左轉遭警方攔查，進而查出張男真實真份，並就此落網，李妻則已在2000年逝世。

法院審理時，張男否認殺人，辯稱案發時看到李男正在毆打妻子，基於義憤、為了保護妻子前提下，掏出隨身攜帶小刀刺向李男欲解救妻子，當時燈光昏暗，根本沒注意傷及何處，他和李男也素不相識，並無殺人動機。

李妻警詢時則供稱，當天和李男喝完酒後準備回家，不料遭丈夫持刀攻擊，她嚇到衝出門、逃到隔壁小說店的花盆和貨車中間躲藏，仍被丈夫拖上車載走；另路人和小說店老闆也證稱，有看到張男拖行李妻的畫面。

承審法官根據相關人證，認定張男揮刀力道甚深、用力極猛，不採信其辯詞，考量他已和被害者家屬達成和解，今依殺人罪判刑14年、褫奪公權6年，可上訴。

(中時 )