鴻海創辦人郭台銘日前宣布棄選總統後，讓政壇勢力重新洗牌，據今(23日)所公布的最新媒體民調，總統蔡英文的支持度有45%，韓國瑜維持33%，而韓落後蔡12個百分點，且差距從上次11個百分點擴大。對此，韓國瑜陣營的發言人何庭歡今出面受訪，透露「韓國瑜團隊將調整團隊策略」。

據今公布的《聯合》媒體民調，結果顯示，民進黨蔡英文支持度有45%，而韓國瑜支持度則持平維持33%，且若將前副總統呂秀蓮和時代力量立委黃國昌也列入參選行列，在四方大戰局面下，蔡英文以39%支持領先，韓國瑜的31%，黃國昌的7%和呂秀蓮的5%。顯示黃、呂參戰會分散蔡的選票。若與上次同份媒體民調結果相較，韓蔡雙方支持度仍擴大1個百分點。

何庭歡今出面受訪時說，「民調起起伏伏，韓陣營尊重每份民調的結果，當然未來仍有努力的空間」，韓營以後會強調未來願景與實質政策，並積極宣達政見，爭取更多民眾的認同與支持。

她最後也說，「民調是參考，都是起起伏伏」，「未來會調整團隊策略」。

(中時電子報)