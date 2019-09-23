大政治大爆卦-無色覺醒》私菸案依法缺席 菊姐好大的官威？ 14:112019/09/23 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統府秘書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭今天都未出席立院財政委員會專案報告，藍委批評，陳菊臉皮厚到槍打不過、砲穿不過。 台北市長柯文哲被媒體問及此事，稱很多東西都是依法，「需不需要備詢，yes or no」不然她就變成大號的吳音寧。此話一出在網路上引起軒然大波。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #陳菊 也許您會感興趣 推薦閱讀 不解柯文哲提到她就火大 陳菊：我的生命跟他沒交集 21:352019/09/19 政治 呂秀蓮參選總統 陳菊：高度祝福 21:412019/09/19 政治 陳菊：期待蔡賴合作 守住台灣 21:522019/09/19 政治 陳菊不懂為何批評她 柯：人要反省 10:312019/09/20 政治 私菸案 國民黨要求陳菊葉菊蘭 負起政治責任 04:102019/09/23 政治要聞 陳菊立院報告私菸案 藍委批無檢討誠意 08:162019/09/23 政治 陳菊缺席私菸案報告 柯P譏：她變大號的吳音寧 10:362019/09/23 政治 柯P酸陳菊「大號吳音寧」網友反應竟一面倒？ 11:412019/09/23 政治 陳菊未出席立院私菸報告 藍委批臉皮厚到槍打不穿 12:022019/09/23 政治 陳菊未赴立院報告私菸案 國民黨轟：可恥至極 12:322019/09/23 政治 政治熱門新聞 柯P酸陳菊「大號吳音寧」網友反應竟一面倒？ - 政治 論文門後新民調 網驚：造反了！ - 政治 神秘預言家：2024國民黨救世主居然是他 - 政治 蔡論文新疑點？網查證LSE驚覺一件離譜怪事！ - 政治 蔡英文LSE同學現聲了！ 彭文正：她說法露餡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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