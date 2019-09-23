總統府秘書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭今天都未出席立院財政委員會專案報告，藍委批評，陳菊臉皮厚到槍打不過、砲穿不過。

台北市長柯文哲被媒體問及此事，稱很多東西都是依法，「需不需要備詢，yes or no」不然她就變成大號的吳音寧。此話一出在網路上引起軒然大波。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)