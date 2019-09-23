高雄巿議會23日舉行109年度總預算案說明會，民進黨巿議員康裕成以3個道歉，要求高雄巿長韓國瑜回答，韓則回應，說明會是意見交換，但康講話用字遣詞充滿嘲諷，他完全無法接受，並強調哪有大聲嚷嚷，歲入歲出差短減了1億是實在的報告，沒有驕傲。

康裕成說，說明會應該改為道歉會，第1個道歉是欠蘇貞昌院長一個道歉，因為中央的補助加起來多了將近100億，卻一直說中央卡韓，應該道歉。

康質疑，韓巿府歲入歲出差短，今年只比去年少了1億，就大聲喧嘩，好像很了不起，而且舉債還是有，還借了64億，只比去年少借1億，但錢照借、地也照賣，還賣得更便宜，抵費地也賣了一堆，要跟陳菊前巿長道歉。

另外，109年度總預算，中央多給了100億，但韓巿府還要去借64億，想問100億用到哪裡去？「錢不會花，執行率哪麼低，丟人現眼」，加上民調也墊底，欠高雄人民一個道歉。

韓則回應，所有向中央申請的都是按計畫申請，所有的支出都是本著新巿府團隊對人民負責任的態度。至於有沒有卡韓？民進黨議員心裡太清楚。

這兩天高雄治安，大街小巷有槍聲大作嗎？在台東海岸撿石頭還撿到海洛因，怎麼內政部長、刑事局長不到台東去？反而是大張旗鼓來到高雄進駐，這不是卡韓嗎？這不是光錢的問題。

韓說，所有的行政都是一個政府接著一個政府，對過去的政府都是心存感謝，不管是謝長廷巿長、陳菊巿長還是吳敦義巿長，都是心存感謝，沒有什麼道歉不道歉。

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(中時 )