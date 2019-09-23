本週星座運勢星座專家許睿光老師表示，太陽、金星以及水星都走到了天秤座，因此所有風象星座的朋友（天秤、水瓶、雙子）都會感到較為活潑有自信，不管在人際還是工作各方面都會有比較忙碌的情形，整體運勢是處在相對比較好的一邊。

此外，本週也有很多的四分相，總體會帶來一些啞巴吃黃蓮；有苦說不出的現象，此天象12星座所有的朋友都要注意，無論是面對另一半、爸爸媽媽或者是同事、主管，心裡若是有什麼壓力，請盡可能地說出來，並且是以站在對方角度思考的方式，帶著同理心去尋找得以讓彼此之間雙贏的模式，如此一來，將可以大幅度地減低本週開始在人際上的壓力哦。

運勢大旺：

●天秤 ♎️ 運勢高漲 努力經營

●雙子 ♊️ 戀愛投資 雙雙得利

●水瓶 ♒️ 遠距海外 傳來利多

●射手 ♐️ 廣結好友 相互得利

運勢平穩：

●獅子 ♌️ 行程滿檔 受人注重

●天蠍 ♏️ 正財走旺 秘密桃花

●牡羊 ♈️ 貴人浮現 桃花朵朵

●金牛 ♉️ 職場受寵 開心愉快

要注意：

●處女 ♍️ 太過忙碌 注意保健

●魔羯 ♑️ 職場壓力 努力溝通

●巨蟹 ♋️ 家庭生活 注意情緒

●雙魚 ♓️ 健康情緒 妥善照顧

➤加碼

財運最旺：天蠍 ♏️

桃花最旺：天秤 ♎️

事業最旺：金牛 ♉️

睿光談星座 2019/09/22~09/28 每週星座運勢

(中時電子報)