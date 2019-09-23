紅雀第9局逆轉勝小熊。（紅雀隊臉書）

小熊在關鍵4連戰遭國中龍頭紅雀橫掃，苦吞主場6連敗，紅雀23日確定取得季後賽門票，賽後在更衣室舉杯相慶，反觀小熊「淘汰數字」只剩下3。達比修有8.1局飆出12K也救不了球隊，布萊嚴(Kris Bryant)腳踝受傷須接受檢查，總教練麥登(Joe Maddon)直呼倒楣。

麥登說：「就算倒帶回去重看，我也不敢相信會是這種結果，這是苦澀的失敗。我的天哪，達比修投得這麼好，不應該是這個結局。」

小熊首局攻佔滿壘，卻只靠紅雀的捕逸跑回1分。達比修帶著1分領先一路投到第9局，被馬丁尼茲(Jose Martinez)敲了三壘打，然後被犧牲打追平比分。情況不妙但達比修仍繼續投，這時紅雀盜壘又擊出長打，強勁的滾地球從三壘方向穿出，終於逆轉了比數。達比修賽後在休息室十分懊惱，麥登說：「結果是這樣也沒辦法了。」

達比修總共用掉110球可能太勉強，或許不該讓他投第9局，或是被敲長打時就立刻退場。紅雀就是這麼做的，麥可拉斯(Miles Mikolas)先發投到第8局，被敲安馬上換投，剛好用掉100球。

對紅雀來說，這是一場神奇的逆轉與漂亮的系列賽，他們前役也是以9局上連兩轟逆轉小熊，今日以89勝67敗確定打入季後賽，就算最後被釀酒人追上也至少能持國聯外卡晉級。小熊剩下6場比賽都不能再輸，還要讓國民、釀酒人、大都會不能再贏，難度很高。

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(中時電子報)