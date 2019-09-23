（14：33更新）網紅直播主連千毅和「大仁哥」鄭又仁之間的糾紛，引發高雄連日街頭暴力事件，兩人落網後遭檢方聲押禁見。高雄地院下午2點多裁定連千毅涉犯槍砲、恐嚇等罪嫌，羈押禁見。連千毅經兩日來偵訊及收押，氣色不佳，看見記者仍不改霸氣眼神，不時提醒記者跟拍「小心」勿跌倒。

律師表示，針對砸店、槍擊案兩部分，法官設定連千毅涉犯槍砲、恐嚇等罪，有勾串的可能，決定進行預防性羈押。而組織犯罪的部分，證據不足。

連千毅在法官諭知前，便以招牌的嗓音、大聲強調希望能交保。連千毅表示，自己有老婆、兩個幼子，絕對不會棄保潛逃，願意每天去派出所報到也沒關係。連千毅強調，槍枝並非他所有，也不是在他住處查獲，企圖撇清關係。

據了解，連千毅會在寵物店槍擊事件中脫不了身，關鍵在於在押的幫眾中，有人供出連千毅就是槍擊案幕後主使者。

高市連日來的混亂，外傳起因於連千毅和「大仁哥」鄭又仁之間在網路上「你來我往」的嗆聲。但警方經偵訊調查後，發現真正的事主並非連千毅，而是連千毅底下的小弟在網路上到處引戰。法官當庭痛斥連千毅，底下的人鬧事，「帶頭的」當然要負起責任，因此也認定連千毅與連日大亂鬥脫不了關係。

另一方鄭又仁下午三點預計召開羈押庭，鄭又仁涉嫌恐嚇且有反覆實施及勾串之虞，也遭檢方聲請羈押禁見。

(中時 )