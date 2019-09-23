游元隆人工智慧繪圖展-AI風格移轉下的新世界。(雲林科技大學提供／許素惠雲林傳真)

游元隆利用人工智慧繪出山豬和牠的家。(雲林科技大學提供／許素惠雲林傳真)

游元隆利用人工智慧繪出船影。(雲林科技大學提供／許素惠雲林傳真)

雲林科技大學創意生活設計系副教授游元隆致力發展人工智慧應用在繪圖，初獲成果，上午在該校圖書館1樓展出AI人工智慧繪圖創作，內容涵蓋人物、動物及平面設計的AI繪圖作品。

該展覽即日起本月30日，校長楊能舒指出，自從DeepMind的人工智慧(Artificial Intelligence，簡稱為AI）系統在2016年「AlphaGo」對戰南韓棋王李世乭獲勝以後，人工智慧的應用開始又受到重視。根據維基百科說法，人工智慧較早的定義，是由當時麻省理工學院的約翰·麥卡錫在1956年的達特矛斯會議上提出的，距離現今已有63年之久，而台灣各大學的提倡與教學在近年活絡起來，在今年各大學相繼開設人工智慧及程式語言相關課程，儼然是台灣學術界的人工智慧開展年。

楊能舒表示，該校亦積極進行人工智慧教學與研討，游元隆以展覽分享人工智慧繪圖創作成果，本月27日上午9點將對外免費教學，希望能推廣AI繪圖設計的廣度與深度；由於此次繪圖展覽為全台校園首見的人工智慧繪圖創作，受到人工智慧工程與學術界的重視，大家可一窺由機器作圖畫風格移轉的創作奧妙。

(中時 )