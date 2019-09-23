議員解釋因為要撿拾掉在踏板上的眼鏡，誤踩油門才會造成事故發生。(翻攝畫面／吳建輝傳真)

又是彰化縣議員酒駕，22日晚間彰化縣議員蕭如意在田中鎮員集路上酒駕與兩部自用小客車發生追撞，經過一夜的休養與沉寂後蕭如意今早發出聲明表示十分自責內疚，並向無辜遭受波及的民眾致上最誠摯的歉意，彰化縣田中分局表示，會盡速完成筆錄的製作，以釐清事故責任歸屬。

服務處表示，平常都是由助理開車接送，但22日助理剛好休假，所以自己開車，當晚議員在參加老人會活動時，在長輩的邀約下喝了兩杯，會中接到民眾電話請託欲趕往現場，因此才開車，而事發當時是因為議員要撿拾掉在踏板上的眼鏡，誤踩油門造成事故，今天早上議員也親自打電話向傷者表達歉意，並表示會負起該負的責任。

田中分局長副分局長李四川表示，礙於有民眾受傷構成刑事案件，屬於偵查不公開，對案件的內容細節不方便透漏，僅表示將蕭姓民眾送往醫院後就立即實施酒測，會在製作完相關筆錄資料後，立即移送彰化地檢署偵辦，蕭姓民眾全程都配合調查，偵辦過程中沒有任何特權問題，本分局也都依相關規定辦理。

彰化縣屢傳議員酒駕，除了4年3度酒駕讓彰化地院法官認為「不宜輕縱」的議員柯振杯，還有民進黨籍議員許書維，2015年底在定期會期間不慎追撞在停等紅燈的國民黨花壇民眾服務站林姓主任，議員們酒駕知法犯法，不僅造成社會大眾不良示範及觀感，也讓所有支持者感到失望。

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(中時 )