本周日就要迎接引退賽的中華職棒中信兄弟球星「恰恰」彭政閔，上周三個人自傳《證明自己：彭政閔》正式上市，從預購開始就展現出他的個人魅力，今天新書發表會更收到已經賣破2萬本的好消息，讓他晉升暢銷作家。

出版這版自傳的聯經出版事業公司表示，2萬本在現在實體書銷售市場來說幾乎是很難達成的數字，如今「恰恰」自傳銷量開紅盤，有望進入今年度百大銷售榜，對於自傳成為暢銷書，彭政閔謙虛說：「我不知道已經是暢銷書，還是在球場上平面記者告訴我銷售成績相當好，但我也不知道詳細情況，只覺得非常慶幸、高興，謝謝大家支持。」

從球員變成暢銷作家，彭政閔笑說心境上的轉變很單純，「就是自己出了第一本書！最重要還是把自己一些經歷，還有在國際或業餘比賽的往事、趣味分享給大家。」至於寫作和打球哪個比較難，「恰恰」笑答：「很多人問過我類似問題，例如之前我就問拍廣告比較難還是打球比較難，隔行如隔山，不管什麼新嘗試都比較難，但是棒球也不簡單，結論就是每件事情都很難！」

今天透過新書發表會，彭政閔也分享書名由來，「可能我的名字『政閔』跟『證明』念起來很像，所以一直都要在每個階段努力證明自己，就取了這個書名，直截了當地呈現自傳的核心。」

聯經出版事業公司補充，彭政閔的自傳是出版社今年最暢銷的書籍，首刷加上精裝本就接近2萬本，也因為現在一般通路搶不到恰恰的自傳，出版社已經火速加印，這周末也會到台中洲際棒球場擺攤販售，至於簽書會，還要配合中職球季，目前時間未定，但一定會為了熱情支持的球迷舉辦。

(中時電子報)