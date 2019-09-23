士林夜市水果攤屢傳以高價坑殺外國觀光客，日前社群網路傳出有攤商以1袋水果1089元天價賣給韓國觀光客，台北市市場處22日晚間會同警方前往稽查，依《道路交通管理處罰條例》開罰1200元，對此市議員王世堅抨擊，柯市府對攤商惡劣行為束手無策，「還能幹什麼事？」

位於士林大東路、文林路口萊爾富超商前的某水果攤商，遭到網友在「我是北投人」臉書社團群中，爆出以1089元的天價販售1袋水果給韓國遊客，台北市市場處22日晚間會同警方前往稽查，除依違反道路交通安全處罰條例罰鍰1200元，並要求攤販應以固定容器（杯、盒）販售，以便消費者直接辨識所需購買數量及價格，杜絕消費爭議。

市場處表示，為有效解決士林夜市現切水果爭議，自108年7月1日起已要求士林夜市所有現切水果業者均改用固定容器（杯、盒）販售，例如以每杯（盒）50元或120元方式販賣，避免秤重計價產生消費爭議。

台北市長柯文哲對此表示攤商要有自治力，市議員王世堅抨擊，柯文哲是在「講什麼鳥話？」，要是連攤商一而再、再而三坑殺觀光客都束手無策，「還能幹什麼事？」

王世堅指出，士林市場的權責單位就是市場管理處，就是由台北市政府督管，士林市場不論當初興建或最後的改建，都是用到納稅人的血汗錢，應該要遵守市場處的規則，否則市場處可以吊銷他的執照、沒收租賃權。如今坑觀光客事建一再出現，少數不肖攤商壞了一鍋粥，讓台灣整個名譽受損，

市場處則指出，已針對違規業者祭出罰單，並加強進行現場稽查稽查頻率，維護消費者權益。市場處也強調，對水果攤販違規行為絕對嚴懲，絕不容許少數攤商破壞形象。

(中時 )