每年都列登誠品書店熱銷排行榜的「黃騰輝藝術年曆」，今年將在9月25日於誠品書店門市及誠品網路書店開始預購！其中，誠品書店僅限量2,000本，原價350元，誠品特價199元。

「2020黃騰輝藝術年曆」今年特別邀請13位當代著名詩人包括鄭愁予、楊風、蘇紹連、陳寧貴、徐慶東、莫 渝、莫 云、吳 櫻、邱一帆、林盛彬、黃玉蘭、陳胤、蔡家宇等人以詩畫共同創作，每幅畫由一位詩人創作一首詩，詩與畫是藝術中最重要的兩大門類，讓詩與畫融入，黃騰輝呈現一個更完整的美學世界與大家分享。

當代最著名詩人鄭愁予，這次特別為黃騰輝畫作賦詩《園丁見證玫瑰是玉琢的的》二首，讚譽黃騰輝是玫瑰園裡永恆的園丁，並說:「黃騰輝的畫作特具強光奪目的花彩，有的正如噴著紅焰的玫瑰園圃，可見玫瑰有普世的真美。」

中國著名評論家水天中評論：「在繪畫和詩歌的歷史上，有過各種不同情調的玫瑰，黃騰輝的玫瑰是槷情和充滿活力的，它們明艷、濃鬱而且熾熱，即使在暗夜裡，在廳堂中，也無拘無束地展、開放，向暗淡的夜空炫燿它們的光華，畫家以他熱情的筆觸留住了玫瑰熾槷的青春，有這樣的藝術家，玫瑰並不寂寞。」

著名畫家、台灣藝術大學美術學系許敏雄教授:「黃騰輝抽象作品中所傳達的色彩、輪廓、品味，是他用一生累積和整理的材料所創作出的想像世界。一朵花即是一個世界，無論具象與抽象，玫瑰就是黃騰輝畫筆下的靈魂之花，他生命的世界之花，黃騰輝在靈魂中堅守著一朵獨屬於他生命世界的玫瑰—這朵玫瑰是他人生夢想與摯愛的原點，這個原點建築了他的生命世界。」

黃騰輝是首位登上國際信用卡的華人藝術家，也是一位瓷器設計師，曾為英國皇室御用品牌設計威廉王子大婚紀念瓷器和英女王登基60周年紀念盃，他的瓷器設計在數十個國家都有收藏者。評論家認為，黃騰輝成功地運用「玫瑰」這一符號來表現傳統及個人意義，並將藝術與文學、哲學及宗教概念融和在一起，讓「玫瑰」賦予更豐富的象徵意義。

黃騰輝30年的創作歷程，他的玫瑰藝術已經不期然而然地從現代西方的靜物藝術轉入了受胎於中國道家“大象無形”宇宙觀的山水畫世界。黃騰輝對於小王子書中那朵玫瑰的忠誠追求，觸化的正是無限的生命精神實踐於對玫瑰藝術的追尋，黃騰輝的畫展示生命的充實、豐滿、寧靜、高貴和燦爛。他借燦爛的玫瑰，留住永恆，留住活力，留住生命的明豔，留住世界的幽深。

(工商 )