陳孝萱23日代班主持JET節目《命運好好玩》，她8月剛送鐵弟到英國念書，23日正逢兒子14歲生日，她開心邀請大家一起入鏡為兒子拍生日影片。她提及這次送兒子到英國伯明罕小鎮求學，要感謝王偉忠起頭，他有一天打電話來勸自己提早送孩子出國，說了一句「學費叫他爸（詹仁雄）付就好。」，後來鐵弟真的出國念書了，學費全部由父親詹仁雄負責，她現場也特別感謝前夫。

何篤霖（左）、陳孝萱有多年好交情。（JET提供）

陳孝萱表示，「爸爸（詹仁雄）沒去看過那所學校，學費當然是爸爸負責，我過去幾年都在照顧孩子沒賺錢，就很謝謝他。」她笑稱孩子從國小二年級就擔心自己單身，並叮嚀，「媽媽要不要找男朋友，不然你自己好辛苦。」平常也會為她物色周遭好對象，並私下為她分析優缺點，這次出國讀書前，簡直像在託孤，讓她啼笑皆非。

談到桃花，陳孝萱害羞地說：「現在身邊有會照顧人的朋友。」至於兩人是否為戀愛關係，她回應，「有不錯的人，但我現在不敢講太滿。」至於怕不怕兒子太早談戀愛，她聞言一笑，忍不住重現兒子出國前的對話，「他身邊也有同學有男女朋友，我是很開明的媽媽，還特別問他，結果他回應我，『媽媽，我要出國念書了，現在交往之後會變遠距離。』真的想很多。」語畢現場一陣轟笑聲。

(中時 )