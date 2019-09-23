最新民調今日出爐！據親藍民調公布結果，蔡英文支持度45%，遙遙領先韓國瑜的33%，兩人差距擴大到12個百分點。對此，資深媒體人趙少康感嘆，韓雖有基本盤存在，但沒有擴張性，無法吸引中間選民和年輕人的青睞，趙少康說出韓國瑜的心聲，並建言一定要想辦法從年輕票突圍才行！

據網路媒體《放言》報導，趙少康今在廣播節目表示，韓蔡兩人的支持度真的差太遠了，韓國瑜只有基本票，但他在中間、年輕選民中根本沒票，40歲以下韓幾乎沒票。想到去年韓國瑜選高雄市長時，很多年輕人都喜歡韓國瑜，甚至北漂青年回鄉支持，但現在情勢丕變，韓國瑜已成為年輕人嘲弄對象，甚至連小孩子都編歌嘲諷韓，韓在年輕族群幾乎崩盤。

對此情形，趙並說出韓國瑜的心聲，就是要突圍！趙並提出建言說，韓國瑜不能再用現在的打法，這只有自己爽而已，哪些人不投韓，就要同那裡突圍！設法舉辦年輕人的晚會，不要再為老人辦，後者的票韓已經鞏固了。看看總統蔡英文很厲害，現在一邊鞏固，一邊往上擴充，請問國民黨要怎麼應對？現在情形真的差太多了！

(中時電子報)