林書豪今夏決定披上北京首鋼戰袍展開CBA征戰之程，短暫離開待了9個球季的NBA。依據NBA聯盟的規定，如果林書豪接下來再沒重返NBA的話，45歲之後每個月可領1838.04美元(約台幣57339元)的退休金，50歲以後每月可領2757.06美元(約台幣86009元)，晚年生活無虞。

2011賽季以前只要能在NBA打滿3個球季的球員，都可以在45歲以後獲得聯盟的退休大紅包，詳細金額是306.34美元的基礎金乘上所待的球季在乘上三分之二，等到50歲以後就能領到全額退休金。

以此規定來看，布萊恩打了20年光榮退役，他在45歲的時候每個月可領4084.53美元(約台幣12.7萬元)，50歲以後每個月可領6126.8美元(約台幣19.13萬元)，比林書豪多出一倍，雖然這些錢對於布萊恩猶如九牛一毛，但對有些退休後宣告破產的落魄球員而言就像是伸出援手的救濟金了。

林書豪2010-11球季踏入NBA，從勇士轉戰至尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹，上賽季中投奔暴龍，圓了冠軍夢，可惜球季結束後遲遲沒有獲得新球隊青睞，最終只能選擇落腳於大陸CBA，和北京首鋼簽下每年300萬美元的合約。

林書豪在NBA效力過8支球隊，9個球季先發221場，場均11.6分、4.3助攻，依聯盟規定，他在45歲可以領到5.7萬台幣退休金，50歲以後可以領到8.6萬台幣。

大陸籃協主席姚明他同樣在NBA打了9個球季，領到的退休金和林書豪相同。王治郅與易建聯都在NBA待了5個球季，45歲可以領到1021.13美元，50歲以後可領1531.7美元；巴特爾在NBA打了3季，剛好達到領退休金的下限。

至於在世界盃被罵翻天的周琦，只在火箭打了2季，沒能跨過領退休金的門檻，因此他一毛錢都拿不到，更尷尬的是孫悅，他在2009年隨著湖人奪冠，同年又摘下CBA冠軍，可惜只待了短短1季，當然拿不到NBA退休金囉。

(中時電子報)