為了讓所有旅客可以更加輕鬆無負擔地去旅行，酷航從2018年3月起即以歐洲為起點，逐步在各地取消線上交易手續費，今23日則正式宣佈全球同步取消此費用，旅客將無須支付以往購票時所收取的每段240元交易手續費。以台北經新加坡轉機墨爾本的酷航來回機票，即可省下四段共960元的交易手續費。

此外，隨著多元支付科技的發展，酷航在全球 67個城市及17個國家，提供多樣化的付款方式，包括信用卡付款（Visa、Master 萬事達卡、美國運通等）、Apple Pay、Google Pay 、PayPal等，以及在地支付方式如新加坡AXS 支付、越南Momo電子錢包、日本的Konbini 支付等，讓旅客在購票時更加簡單輕鬆，這些在地支付系統也皆從今年八月起跟進實施交易零手續費。

針對此次政策，酷航執行長李立興表示：「在酷航剛起步時，僅提供有限的付款方式，且支付系統的成本也較高。隨著酷航在全球市場拓展，我們聽見了很多顧客的聲音，同時在新的支付科技加持之下，酷航不僅在各國加入在地化的支付方式，提供顧客更好的消費體驗，也自 2018年3月起即逐步取消部分地區的交易手續費，將降低的支付系統成本直接回饋在消費者的票價上。如今我們要將此政策在全球實施，盼可以提供消費者更高性價比的服務，以及和酷航一起非凡體驗。」

另每月兩次的飛常酷將在9/24至9/28日接續登場，全球超過35個航點，最高優惠六折起，此次更加碼延長為五日促銷，讓大家有充分的時間揪團搭酷航去旅遊，無論是想去韓國、日本、新加坡等亞洲熱門旅遊景點；或是直接前進雅典、柏林來趟歐洲之旅；還有澳洲四大城：墨爾本、雪梨、柏斯、黃金海岸；海島度假勝地：峇里島、普吉島、蘭卡威、馬爾地夫…等，酷航多元航點任選，想飛哪就飛哪！

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019年9月24日07:00至2019年9月 28日23:59。旅遊期間：最晚至2020年3月28日。

這次促銷台北-新加坡6折起，台北-首爾6.5折，台北-扎幌、曼谷7折起，台北-東京75折起，自新加坡轉飛澳洲、希臘、泰國、印尼、馬來西亞、印尼、印度、寮國、馬爾地方8折起。

(工商 )